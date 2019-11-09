Затянуло потоком воздуха: под Харьковом мужчина попал под поезд

9 ноября в 00:10 в полицию поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда о том, что в поселке городского типа Песочин Харьковского района поезд наехал на человека.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что потерпевший переходил через мост, и потоком воздуха его затянуло под поезд.

Информация о происшествии зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.