Завтра суд изберет меру пресечения луцкому террористу

Террористу, который вчера захватил автобус с пассажирами в Луцке, сегодня объявят о подозрении. Уже завтра суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Открыты уголовные производства:
Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сниданка с 1 + 1" сообщил, что луцкому террористу предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия.
"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения", - заявили в МВД.