Завтра в Харьков приедет Марина Порошенко

7 июля в Харькове состоится Первый международный гендерный форум с участием супруги президента Украины Марины Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Членами оргкомитета Global Gender Forum являются Марина Порошенко, народный депутат Украины Ирина Луценко, председатель ХОГА Юлия Светличная.

В мероприятии также примут участие представители и представительницы посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.

Ключевыми темами для обсуждения на форуме выбраны современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.

В культурной программе форума - демонстрация коллекций аутентичной одежды Слобожанщины, фотовыставка "Выдающиеся женщины Слобожанщины" и выступление украинской участницы Евровидения Златы Огневич.