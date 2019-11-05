Землетрясение сотрясло Чили в разгар демонстрации

05 ноября 2019 г. 12:40
Источник: НВ
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В разгар демонстраций на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, которое можно было почувствовать в столице Сантьяго, где ощущались подземные толчки.

О количестве пострадавших не сообщается.

В Сантьяго 4 ноября десятки тысяч людей собрались на акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицейскими. Демонстранты требовали отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. В лицо одного полицейского попала бутылка с «коктейлем Молотова».

Участники протестов впервые начали строить уличные баррикады.

Поступали сообщения о грабежах и случаи вандализма в городах Винья-дель-Мар, Вальпараисо и Консепсьон.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране.

19 октября в Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.

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