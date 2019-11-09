Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 500 человек

09 ноября 2019 г. 11:35
Источник: Интерфакс-Украина
3 просмотра

В результате произошедшего накануне землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 520 человек, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о более 120 пострадавших.

Число погибших не изменилось, их пятеро. 28 пострадавших госпитализировали, остальные получили незначительные травмы, отмечает агентство.

О большем числе пострадавших стало известно посте того, как спасатели завершили операции в отдаленных деревнях, пострадавших от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Восточный Азербайджан в ночь на пятницу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.