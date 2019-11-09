Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 500 человек

В результате произошедшего накануне землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 520 человек, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о более 120 пострадавших.

Число погибших не изменилось, их пятеро. 28 пострадавших госпитализировали, остальные получили незначительные травмы, отмечает агентство.

О большем числе пострадавших стало известно посте того, как спасатели завершили операции в отдаленных деревнях, пострадавших от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Восточный Азербайджан в ночь на пятницу.