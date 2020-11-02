Землетрясение в Турции: через 65 часов после происшествия спасли трехлетнего ребенка

Трехлетнюю девочку удалось спасти из-под обломков в турецком городе Измир на западе страны, где в пятницу произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло 83 человека. Об этом сообщает СNN Türk.

«Спустя 65 часов после землетрясения произошло чудо - трехлетнюю Элиф Перинчек спасли из-под обломков разрушенного многоквартирного дома в районе Измира Байракли», - сообщил телеканал.

Девочка получила повреждения, ее госпитализировали. Мать девочки, еще троих ее братьев и сестер спасли из-под обломков раньше. Один из членов этой семьи погиб.

По состоянию на 12:15 по местному времени (11:15 по киевскому), по данным турецкого Управление по предупреждению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), от землетрясения погибло 83 человека, 994 были ранены, из них 774 уже покинули больницу, 220 продолжают лечение.

Поисково-спасательные работы продолжаются в 8 домах Измира, которые были полностью или частично разрушены в результате землетрясения.