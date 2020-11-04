Землетрясение в Турции: количество жертв возросло

В результате землетрясения в турецком Измире количество жертв возросло до 114. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"По информации, полученной от САКОМ, 114 наших граждан погибли", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали 1 035 человек, из которых 898 - выписали из больницы, 137 - до сих пор госпитализированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются в двух домах.

Как сообщалось, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, повлекшее разрушение домов в провинции Измир. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 16 км в Эгейском море.

Отметим, что Измир является одним из самых популярных курортных городов Турции. Провинция остается открытой для украинских туристов.