Землетрясение в Турции: сообщают о раненных и погибших

15 июня 2020 г. 10:06
Источник: Факты и комментарии
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На востоке Турции в провинции Бингель произошло землетрясение силой 5,7 балла. В результате разрушений погиб по меньшей мере один человек, передает Reuters.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), еще девять человек получили ранения. Среди них — один ребенок. Землетрясение зафиксировали вечером в воскресенье, 14 июня.

Отмечается, что в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий. Так, в регионе, где происходило землетрясение, рухнула наблюдательная вышка с двумя пограничниками. Один из них позже скончался.

Также в различных деревнях этого района были ранены еще 8 человек. Спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации были направлены в район бедствия. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.

Видео: 

Magnitude 5.9 Earthquake Hits Bingöl Province, Turkey - Jun. 14, 2020

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