Женщина чуть не убила сожителя ножом

Инцидент произошел 13 июля около 22:30 в селе Пархомовка Краснокутского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 23-летняя женщина в ходе ссоры ударила ножом в живот своего сожителя. В результате 24-летний пострадавший - гражданин Иордании, с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.