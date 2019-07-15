 

Женщина чуть не убила сожителя ножом

15 июля 2019 г. 11:11
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Инцидент  произошел 13 июля около 22:30 в селе Пархомовка Краснокутского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 23-летняя женщина в ходе ссоры ударила ножом в живот своего сожителя. В результате 24-летний пострадавший - гражданин Иордании, с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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