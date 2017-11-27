Женщина из-за плача выбросила в окно ребенка подруги

В понедельник, 27 ноября, в Запорожье женщина выбросила из окна пятимесячного ребенка своей знакомой.

Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, свой поступок женщина объяснила раздражением из-за плача ребенка.

"Женщина, 1973 года рождения, выбросила в окно пятимесячного ребенка. Мать малыша пошла в магазин, в это время с ребенком находилась ее подруга. Когда младенец начал плакать, та решила выбросить его в окно с третьего этажа", - написал Аброськин.

В то же время он не уточнил, погиб ли ребенок в результате происшествия.