Женщина из-за плача выбросила в окно ребенка подруги

27 ноября 2017 г. 10:17
Источник: Новое Время

В понедельник, 27 ноября, в Запорожье женщина выбросила из окна пятимесячного ребенка своей знакомой.

Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, свой поступок женщина объяснила раздражением из-за плача ребенка.

"Женщина, 1973 года рождения, выбросила в окно пятимесячного ребенка. Мать малыша пошла в магазин, в это время с ребенком находилась ее подруга. Когда младенец начал плакать, та решила выбросить его в окно с третьего этажа", - написал Аброськин.

В то же время он не уточнил, погиб ли ребенок в результате происшествия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.