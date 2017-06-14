Женщина пыталась попасть в Украину из оккупированного Крыма по "паспорту ДНР"

На границе с аннексированным Крымом пограничники задержали гражданку Украины, которая во время предъявила "паспорт", выданный террористической организацией "ДНР" на оккупированной территории Донецкой области.

"52-летняя женщина направлялась с полуострова на материковую Украину через контрольный пункт "Чонгар" и чтобы пересечь админграницу предъявила инспектору пограничной службы этот документ. В ходе проверки также установлено, что она попала на полуостров через недействующий пункт пропуска в Керчи", - говорится в сообщении.

В отношении нарушительницы составлены админпротоколы. Женщину вместе с недействительным документом пограничники передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки.

Напомним, в феврале пограничники задержали на админгранице с Крымом военного, перешедшего на сторону оккупантов.