Женщина пыталась попасть в Украину из оккупированного Крыма по "паспорту ДНР"

14 июня 2017 г. 14:29
Источник: Левый берег
77 просмотров

На границе с аннексированным Крымом пограничники задержали гражданку Украины, которая во время предъявила "паспорт", выданный террористической организацией "ДНР" на оккупированной территории Донецкой области.

"52-летняя женщина направлялась с полуострова на материковую Украину через контрольный пункт "Чонгар" и чтобы пересечь админграницу предъявила инспектору пограничной службы этот документ. В ходе проверки также установлено, что она попала на полуостров через недействующий пункт пропуска в Керчи", - говорится в сообщении.

В отношении нарушительницы составлены админпротоколы. Женщину вместе с недействительным документом пограничники передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки.

Напомним, в феврале пограничники задержали на админгранице с Крымом военного, перешедшего на сторону оккупантов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.