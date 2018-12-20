Женщина спьяну всадила нож мужу в живот

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, инцидент произошел в поселке Барчаны Харьковского района. В Люботинскую ЦРБ был доставлен 58-летний местный житель с проникающим ранением брюшной полости.

В совершении преступления полицейские разоблачили 60-летнюю жену потерпевшего. Женщина рассказала, что у них с мужем возникла ссора во время распития спиртного - она не удержалась и ударила мужчину ножом в живот.

Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Открыто уголовное дело по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.