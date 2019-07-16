 

Женщина "угрожала" автоматом внука детям из окна

16 июля 2019 г. 16:00
27 просмотров

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что полицейские Новобаварского отдела оперативно разыскали 64-летнюю женщину, фотография которой с "автоматом" стала нашумевшей в сети. 

На днях в сети получило распространение изображение, где пожилая женщина в открытом окне держит в руках предмет, похожий на автомат и, якобы, угрожает детям.

Обнаруженную информацию сразу зарегистрировали в журнале единого учета Новобаварского отдела полиции и поручили рассмотрение участковым офицерам полиции.

Во время обхода территории участковые в течение нескольких часов установили личность женщины и ее место проживания. Ею оказалась 64-летняя местная жительница. Она объяснила, что оружие принадлежит ее внуку и не является огнестрельным.

С женщиной проведена профилактическая беседа о недопущении в будущем подобных случаев.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.