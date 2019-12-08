Жертв пожара в Одессе - уже 10: спасатели нашли еще два тела

Около 8:30 в воскресенье спасатели при разборе завалов нашли еще два тела в сгоревшем здании в Одессе. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Таким образом, число погибших в результате пожара достигло десяти человек.

Всего из-под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук.

Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине объявлен национальный траур по погибшим.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

По данным на утро 8 декабря в результате пожара погибли 10 человек:

4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек.

В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель.

8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

Пострадало 30 человек (в больницах остаются 9 человек).

Всего с начала разборки завала вывезено 936 м куб. строительных конструкций.

Всего к работам привлечено 260 чел. и 41 ед. техники, из них от ДСНС 100 чел. и 10 ед. техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

На месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, расчищен внутренний двор колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже здания.