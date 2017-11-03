Жестокое убийство адвоката в Циркунах: задержаны двое подозреваемых

Адвоката Татьяну Попову жестоко убили в декабре прошлого года. В тот день женщина вышла из офиса в поселке Циркуны после завершения рабочего дня, и уже через четверть часа её окровавленной нашел охранник одного из предприятий, которое находилось рядом. Он вместе с приятелем отвез Попову в больницу, но женщина умерла, не приходя в сознание. После патологоанатомы констатировали – адвокат получила несколько ножевых ранений в грудную клетку, кроме того у неё была сломана шея. Местные жители рассказывали, такое жуткое убийство в Циркунах произошло впервые за много лет.

Александр Бакицкий, житель пос. Циркуни:

Просто и непонятно почему, очень отзывчивый, хороший человек. Потому что она человек очень приятный, и я не знаю, с чем это связано. Слышал, что ее там порезали, и все, больше ничего, а вообще у вас такое часто происходит? - Нет, это первый раз.

В полиции рассказывают, нападавшие сорвали с жертвы ювелирные изделия, отобрали телефон и сумочку, а также ключи от авто. На ней злоумышленники отьехали недалеко, обыскали салон и багажник, но не найдя там ничего ценного, оставили авто. Правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств по статьям «Умышленное убийство», «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством». В данный момент двое мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве женщины-адвоката, задержаны, подчеркивают полицейские.

Александр Горбачев, нач. упр. уголовного розыска ГУНП:

Подозреваемые оба ранее судимые за тяжкие преступления, отбывали наказание вместе, где и познакомились. И, скажем так, и это стало основой их дальнейшего преступного общения. Конкретного выбора жертвы у этих персонажей не было. Выбирался любой объект для совершения разбойного нападения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Один из задержанных – житель Харьковской области, второй – Днепропетровской, сообщают в полиции. По предварительным данным, рассказывают правоохранители, мужчины готовились к совершению преступления заранее.

Александр Горбачев, нач. упр. уголовного розыска ГУНП:

Роли у каждого были свои. Один из них подстерег жертву, совершил нападение, в ходе которого применил нож после чего женщина скончалась. В ходе нападения завладел опредленными вещами и ценностями женщины.

Если суд признает двух мужчин виновными в совершении убийства, им угрожает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или же пожизненное заключение.