Жестокое убийство девушек на съемной квартире в Киеве: подозреваемые задержаны

Правоохранители задержали подозреваемых в жестком убийстве двух девушек на столичном Подоле.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В понедельник, 6 января, мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Сейчас полиция проводит в отношении задержанных следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось, 4 января тела двух девушек были обнаружены в съемной квартире на праздники в Подольском районе Киева.

По данным полиции, погибшими являются жительницы Киева 2000 и 2003 годов рождения.

Как сообщает портал «Информатор», убитым является 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

О пропаже девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

По факту убийства полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.