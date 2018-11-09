Жестокое убийство в Покотиловке. Людей зовут помочь с поисками

Харьковчан призывают помочь в поисках улик по делу Алисы Онищук, которую убили 2 ноября в Покотиловке.

Об этом сообщил активист Андрей Резуненко.

Поиски будут проводится в Покотиловско-Бабаевскому лесу.

«Требуется максимально большое количество людей! Передайте всем родственникам, друзьям и знакомым! В пятницу в 14.00 собираемся на покотиловской ж/д платформе! Подробности по телефону 096-123-12-10. Действие происходит при поддержке полиции», - говорится в сообщении.

Напомним, 15-летнюю Алису Онищук нашли убитой на следующий день, 3 ноября, в районе Покотиловки. По информации полиции, подростка изнасиловали, а после этого задушили.