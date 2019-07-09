 

Жестокого убийцу приговорили к пожизненному заключению

09 июля 2019 г. 10:45

61-летнего мужчину признали виновным в совершении разбоя, умышленного убийства и покушения на убийство еще одного человека с целью скрыть совершенное.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в июне прошлого года осужденный мужчина освободился из мест лишения свободы, где провел 15 лет за разбой и изнасилование. Проведя на свободе всего неделю, он пошел на новое преступление.
 
Через незапертую дверь рецидивист зашел в частный дом по ул. Сабуровской, ударил по голове хозяйку квартиры, бросил женщину на кровать, раздел и связал ее же вещами, а чтобы жертва не кричала, закрыл ей рот тряпкой.
 
В доме злоумышленник пытался отыскать деньги, однако в это время с утренней прогулки вернулся муж хозяйки. Разбойник угрожал нежелательном свидетелю и требовал отдать сбережения. Мужчина пытался оказать сопротивление, за что рецидивист набросился на него с ножом и нанес около 10 ранений. От полученных травм пострадавший скончался.
 

После убийства злоумышленник не торопился покидать место преступления, он спокойно постирал и выгладил свои вещи и приготовил еду. Все это время хозяйка дома лежала связанной. Чтобы скрыть содеянное, рецидивист решил расправиться и с ней, он положил беспомощную женщину в ванную и включил горячую воду. После этого мужчинаподжег вещи в одной из комнат, закрыл дом на ключ и сбежал, прихватив с собой 1200 гривен и некоторые бытовые вещи.
 
Жизнь хозяйки дома спасли соседи. Они пришли на отчаянные крики женщины, которая сумела частично освободиться и позвать на помощь.
 
Разбойнику  назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

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