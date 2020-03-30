Жгут сухую траву и мусор. На Харьковщине - больше 300 пожаров за неделю

В течение прошлой недели харьковские чрезвычайники больше 300 раз выезжали тушить пожары в природных экосистемах. Львиная доля из них - на этих выходных. В разных уголках области огонь выпалил территорию в 100 гектаров. Во время одного из пожаров, который возник в Харьковском районе, пострадала женщина. Она получила ожоги. Кроме того, пламя уничтожало хозяйственные постройки, корма для скота, заборы и дома.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

В основі своїй є уже матеріальні збитки. Це і прибудови, це і паркани. Вже є матеріальні збитки по приватним будинкам. І одна жінка - це в Харківському районі, отримала опіки рук, коли намагалася загасити пожежу.

Спасатели говорят, еще одним последствием многочисленных пожаров является загрязнение воздуха едким дымом. Также возгорания могут провоцировать взрывы.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Є випадки, коли поруч йде гасіння пожеж. а поруч стоять наші піротехніки, які займаються збором вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни. Тобто є загроза, як для мешканців місцевих, коли горить суха трава, також і при роботі наших підрозділів.

Основная причина масштабніх пожаров в экосистемах - человеческий фактор, подчеркивают спасатели. Преимущественно, это касается сжигания сухой травы и мусора.