Жила в лесной хижине с младенцем: в Харькове женщина оказалась с 6-месячным сыном на улице из-за безденежья

25 октября 2017 г. 18:51
Автор: Лариса Говина
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Небольшая хибара в лесополосе – здесь 21-летняя девушка и её 6-месячный сын обитали несколько дней. Мать рассказывает, были вынуждены жить практически под открытым небом из-за нехватки денег.  Сначала получали госпомощь для ребенка, вместе с гражданским мужем снимали жилье, вскоре остались без денег, поэтому оказались на улице. Из подручных материалов девушка построила шалаш. Однако после наступления холодов находиться в лесной хибаре стало невозможно, подчеркивает она, мальчик заболел, заплатить за лекарства было нечем. Боясь потерять малыша, решили идти в полицию.

 

Я пришла в городскую полицию, чтобы мне помогли. Я сама боялась идти в больницу, потому что переживала чтобы у меня не забрали ребенка, я пришла туда. Они привезли меня сюда, помогли всеми возможными способами, сейчас ребенок находится в тепле, не голодный.

 

 

В данный момент 6-месячный мальчик и его мать находятся под присмотром врачей в областной детской больнице. Временной опекой над семьей занимаются правоохранители. Отец малыша, говорят в полиции, в данный момент не участвует в воспитании сына.

 

Константин Шеремет, инспектор ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.:

 

Батько неодноразово судимий, він ніякої участі у вихованні та догляді дитини не приймає. тому працівники поліції зараз взяли цю функцію на себе. Працівник ювенальної превенції знаходитсья на зв'язку постійно з матір'ю. До вирішення побутових питань цієї матері вже підключені благодійні служби. Дитині будуть надані необхідні речі, харчування.

 

Полицйеские составили административный протокол о невыполнении родителями или теми, кто их заменяют, обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, обратились в социальные службы, чтобы те определили где будут в дальнейшем жить мать и 6-месячный младенец.

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В Харькове женщина оказалась с 6-месячным сыном на улице из-за безденежья - 25.10.2017

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