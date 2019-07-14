Жилые районы Марьинки обстреляли из БМП

Вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, 11 июля в период с 22:25 до 22:45 боевики из вооружения боевой машины пехоты (БМП-2) обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего были повреждены дома. Обстрел велся с направления оккупированного поселка Трудовской.

Отмечается, что наблюдатели украинской стороны Совместного центра по контроля и координации обнаружили и зафиксировали повреждения минимум в 4 жилых домах по разным адресам.

"На улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12, зафиксированы повреждения стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечен поврежденный забор", - говорится в отчете.

По данным военных, повреждения возникли в результате попадания снарядов калибра 30 мм, которые применяются в вооружении БМП. Пострадавшие среди гражданских не были обнаружены.