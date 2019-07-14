 

Жилые районы Марьинки обстреляли из БМП

14 июля 2019 г. 16:40
Источник: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, 11 июля в период с 22:25 до 22:45 боевики из вооружения боевой машины пехоты (БМП-2) обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего были повреждены дома. Обстрел велся с направления оккупированного поселка Трудовской.

Отмечается, что наблюдатели украинской стороны Совместного центра по контроля и координации обнаружили и зафиксировали повреждения минимум в 4 жилых домах по разным адресам.

"На улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12, зафиксированы повреждения стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечен поврежденный забор", - говорится в отчете.

По данным военных, повреждения возникли в результате попадания снарядов калибра 30 мм, которые применяются в вооружении БМП. Пострадавшие среди гражданских не были обнаружены.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.