Житель Балаклейщины погиб во время пожара в собственном доме

В Балаклейском районе во время пожара в частном доме погиб его 26-летний хозяин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в частном жилом доме №40 в переулке Светлом в селе Петровское поступила спасателям 5 января в 10:37.

Беду случайно заметили местные жители и сразу вызвали спасателей.

На момент прибытия пожарных все 2 комнаты дома на площади 30 кв.м. были охвачены огнем. Горели мебель и другие домашние вещи.

Также в некоторых местах прогорело деревянное перекрытие и мог заняться огнем чердак.

процессе пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома, мужчины 1993 года рождения.

Локализовали огонь бойцы ГСЧС в 11:26, ликвидировали - в 12:47.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

По данным ГСЧС, скорее всего она произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По показаниям соседей погибший злоупотреблял спиртными напитками и вел антисоциальный образ жизни.