Житель Харьковщины едва не убил знакомого топором

16 декабря 2019 г. 16:45
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В Харьковской области 48-летний житель Лозовой едва не убил знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что в районную больницу доставили 62-летнего мужчину с раной головы, поступила в полицию 15 декабря в 19:46. 

Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Полицейские установили, что 62-летний мужчина дал деньги знакомому, чтобы купить спиртное. Через некоторое время он пришел в квартиру 48-летнего мужчины и спросил у него, где приобретенный алкоголь. На что тот ответил, что никаких денег не получал. 

Между ними возникла ссора, в результате которой 48-летний хозяин дома взял топор и нанес пришедшему удар по голове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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