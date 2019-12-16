Житель Харьковщины едва не убил знакомого топором

В Харьковской области 48-летний житель Лозовой едва не убил знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что в районную больницу доставили 62-летнего мужчину с раной головы, поступила в полицию 15 декабря в 19:46.

Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Полицейские установили, что 62-летний мужчина дал деньги знакомому, чтобы купить спиртное. Через некоторое время он пришел в квартиру 48-летнего мужчины и спросил у него, где приобретенный алкоголь. На что тот ответил, что никаких денег не получал.

Между ними возникла ссора, в результате которой 48-летний хозяин дома взял топор и нанес пришедшему удар по голове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.