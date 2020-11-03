Житель Харьковщины хранил на территории очистных сооружений оружие и боеприпасы

Правоохранители получили информацию о том, что один из местных жителей города Первомайского незаконно хранит огнестрельное оружие.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что 56-летний мужчина устроил хранилище на территории очистных сооружений коммунального предприятия. Там они обнаружили и изъяли предмет, похожий на винтовку «Мосина», 438 патронов к винтовке «Мосина» калибра 7,62 мм и 7 пластиковых коробок с сыпучим веществом, похожим на порох общим весом около 300 граммов. Мужчина отказался от дачи объяснений о происхождении оружия и боеприпасов.

Изъятое направлено на проведение экспертного исследования. Досудебное расследование продолжается.

Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.