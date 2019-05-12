Житель Харьковщины из мести «заминировал» мясокомбинат

11 мая в полицию поступило сообщение о заминировании одного из мясокомбинатов в Богодухове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели 8000 кв. метров помещений и 12 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили злоумышленника, сделавшего ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате.

Как оказалось, таким образом мужчина решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.