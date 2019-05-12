Житель Харьковщины из мести «заминировал» мясокомбинат

12 мая 2019 г. 19:41
1 просмотр

11 мая в полицию поступило сообщение о заминировании одного из мясокомбинатов в Богодухове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели 8000 кв. метров помещений и 12 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Полицейские установили злоумышленника, сделавшего ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. 

Как оказалось, таким образом мужчина решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.