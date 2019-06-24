Житель Харьковщины из ревности избил мужчину: потерпевший скончался

24 июня 2019 г. 11:55
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19 июня в Лозовой Харьковской области произошло ЧП: 26-летний местный житель нанес смертельные повреждения 30-летнему мужчине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что в центральную районную больницу госпитализировали 30-летнего местного жителя. Мужчине были причинены телесные повреждения в виде острой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Полицейские выяснили, что травмы потерпевшему нанес 26-летний местный житель. 

Установлено, что 19 июня около 1:30 злоумышленник находился в гостях у своей знакомой. Он увидел, что на телефон девушки поступило сообщение от мужчины, и решил выяснить, в каких отношениях они находятся. Для этого злоумышленник написал мужчине сообщение с предложением о встрече.

На улице злоумышленник затеял с потерпевшим ссору, в ходе которой нанес мужчине  один удар кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился затылком об асфальт.

21 июня от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в отделении интенсивной терапии. 

Первыми о случившемся в Лозовой сообщили пользователи соцсетей.

По их данным, правонарушителем является известный спортсмен - родственник местного чиновника.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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