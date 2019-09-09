Житель Харьковщины из-за ревности пытался убить ножом родного брата

На Харьковщине задержали мужчину за покушение на убийство брата.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 сентября около 06:00 в селе Белоусово Коломакского района во время совместного употребления спиртных напитков между мужчинами из-за ревности внезапно произошла ссора.

В результате 33-летний мужчина нанес 31-летнему брату несколько ударов ножом по туловищу. С телесными повреждениями пострадавшего доставили в Валковскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.