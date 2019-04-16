Житель Харьковщины покончил жизнь самоубийством

15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что покончил жизнь самоубийством 63-летний житель поселка Боровая Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в собственном гараже мужчина выстрелил из оружия себе в грудь.

В результате полученного ранения мужчина скончался.

Жена умершего сообщила правоохранителям о том, что мужчина тяжело болел и намеревался покончить жизнь самоубийством.

На месте происшествия полицейские нашли гладкоствольное охотничье ружье.

Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».