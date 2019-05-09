Житель Харьковщины покончил жизнь самоубийством

09 мая 2019 г. 10:55
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В Харьковской области покончил жизнь самоубийством 56-летний мужчина: он выпрыгнул с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 мая около 5:20 в полицию поступило сообщение о том, что у дома на 3-м микрорайоне в Лозовой лежит мужчина без признаков жизни.

Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина боролся с тяжелой болезнью и  в связи с этим неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

 

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