Житель Харьковщины покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены

В Валковском районе покончил жизнь самоубийством 59-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

14 ноября около 9:34 в полицию об этом сообщила местная жительница.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе осмотра установили, что мужчина разбил бутылку из-под водки и стеклом порезал себе руку, повредив при этом кровеносные сосуды.

Следов пребывания посторонних в доме полицейские не обнаружили.

Как сообщила женщина, ее отец последние несколько лет болел, находился на учете в медучреждении и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».