Житель Харьковщины покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены

15 ноября 2019 г. 12:35
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В Валковском районе покончил жизнь самоубийством 59-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

14 ноября около 9:34 в полицию об этом сообщила местная жительница. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе осмотра установили, что мужчина разбил бутылку из-под водки и стеклом порезал себе руку, повредив при этом кровеносные сосуды. 

Следов пребывания посторонних в доме полицейские не обнаружили.

Как сообщила женщина, ее отец последние несколько лет болел, находился на учете в медучреждении и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

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