Житель Харьковщины ударил своего знакомого ножом во время ссоры

На Харьковщине правоохранители разоблачили 60-летнего жителя Богодухова в совершении тяжкого преступления: он едва не лишил жизни своего знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, 3 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в местную больницу был доставлен 61-летний мужчина с резаной раной живота.

В совершении преступления полицейские разоблачили 60-летнего жителя Богодухова.

Как выяснилось, телесные повреждения мужчина получил от своего собутыльника.

Между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник бытовой конфликт.

В результате 60-летний мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил им знакомого в живот.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.