Житель Харьковщины угнал чужой автомобиль

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, который угнал чужой автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, злоумышленник увидел у одного из соседских домов открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, он дождался, пока стемнеет, сел за руль авто и поехал кататься.

1 января группа автомобиль «ВАЗ», который в темное время суток двигался без включенного света фар, заметили патрульные.

На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и стремительно начал набирать скорость, пытаясь скрыться. Однако злоумышленник не справился с управлением авто и был остановлен.

Выяснилось, что нарушителем является 22-летний житель села Вербовка.

Владелец автомобиля даже не догадывался о том, что его авто угнали. Все это время 29-летний мужчина гостил у родственников в Вербовке, а о преступлении узнал поздно ночью от работников полиции.

Автомобиль возвращен владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.