Житель Харьковщины угнал чужой автомобиль

03 января 2020 г. 11:09
66 просмотров

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, который угнал чужой автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, злоумышленник увидел у одного из соседских домов открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, он дождался, пока стемнеет, сел за руль авто и поехал кататься.

1 января группа автомобиль «ВАЗ», который в темное время суток двигался без включенного света фар, заметили патрульные. 

На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и стремительно начал набирать скорость, пытаясь скрыться. Однако злоумышленник не справился с управлением авто и был остановлен. 

Выяснилось, что нарушителем является 22-летний житель села Вербовка. 

Владелец автомобиля даже не догадывался о том, что его авто угнали. Все это время 29-летний мужчина гостил у родственников в Вербовке, а о преступлении узнал поздно ночью от работников полиции.

Автомобиль возвращен владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.