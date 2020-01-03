Житель Харьковщины угнал чужой автомобиль

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, который угнал чужой автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как установлено, злоумышленник увидел у одного из соседских домов открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, он дождался, пока стемнеет, сел за руль авто и поехал кататься.
1 января группа автомобиль «ВАЗ», который в темное время суток двигался без включенного света фар, заметили патрульные.
На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и стремительно начал набирать скорость, пытаясь скрыться. Однако злоумышленник не справился с управлением авто и был остановлен.
Выяснилось, что нарушителем является 22-летний житель села Вербовка.
Владелец автомобиля даже не догадывался о том, что его авто угнали. Все это время 29-летний мужчина гостил у родственников в Вербовке, а о преступлении узнал поздно ночью от работников полиции.
Автомобиль возвращен владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.