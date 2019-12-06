Житель Харьковщниы во время ссоры едва не убил своего соседа отверткой

06 декабря 2019 г. 8:54
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В Балаклейском районе 56-летний мужчина едва не лишил жизни своего соседа во время ссоры.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что в доме у потерпевшего во время употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт.

Во время ссоры гость схватил отвертку и нанес хозяину квартиры несколько ударов. 

Вещественные доказательства  полицейские изъяли и направили на экспертизу. 

Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.      

Правонарушитель задержан сотрудниками Балаклейского отдела полиции.   

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

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