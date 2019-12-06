Житель Харьковщниы во время ссоры едва не убил своего соседа отверткой

В Балаклейском районе 56-летний мужчина едва не лишил жизни своего соседа во время ссоры.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что в доме у потерпевшего во время употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт.
Во время ссоры гость схватил отвертку и нанес хозяину квартиры несколько ударов.
Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.
Правонарушитель задержан сотрудниками Балаклейского отдела полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.