Житель Киевщины пытался убить харьковчанина возле ночного клуба на Салтовке: ему сообщено о подозрении

Харьковские следователи сообщили 35-летнему жителю Киевской области о подозрении в покушении на убийство мужчины на Салтовке в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник в ходе ссоры возле ночного клуба на проспекте Юбилейном пытался убить своего оппонента, но не довел свое преступление до конца.

Так, 4 октября в 6:25 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 25-летнего мужчину с колото-резаной раной живота.

По предварительным данным, телесные повреждения он получил в результате конфликта у клуба на проспекте Юбилейном.

Полицейские установили, что между потерпевшим и неизвестным возникла ссора, во время которой последний нанес ножевой удар пострадавшему и скрылся с места происшествия.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 35-летнего жителя соседней области, который последние два года жил в Харькове. Чтобы избежать наказания, он бежал на Киевщину, но был задержан оперативниками.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.