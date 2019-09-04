 

Житель Лозовой спас из горящего дома двух соседей: подробности от ГСЧС

04 сентября 2019 г. 10:00
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Ранее сообщалось о том, что в Лозовой во время пожара молодой мужчина спас своих соседей из задымленного дома.

В ГСЧС рассказали подробности ЧП.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 сентября в 11:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Комарова, 94 в Лозовой.

По прибытию на место происшествия было установлено, что из-за входной двери жилого дома идет дым, а во дворе, напротив входной двери, лежали два человека в бессознательном состоянии (мужчина 1974 г.р. и женщина 1965 г.р.).

Во время выяснения обстоятельств пожара было установлено, что дым заметил сосед, он вызвал спасателей и самостоятельно вытащил из пожара без сознания женщину и мужчину. Также с его слов стало известно, что дом, где возник пожар, был полностью задымленный. Хозяев он искал ползком, прикрывая мокрой тряпкой лицо, чтобы самому не потерять сознание.

Пострадавших передали работникам скорой помощи. Площадь пожара составила около 2 кв.м., горели домашние вещи.

Пожар был ликвидирован в 12:02. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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