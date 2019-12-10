Житель Луганской области убил харьковчанина-сторожа

В коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области сообщили о том, что злоумышленником, убившим 60-летнего харьквчанина, оказался 29-летний житель Луганской области.

15 ноября в Купянский отдел полиции обратился житель села Петровка.

Он сообщил о том, что обнаружил на территории своего дачного участка в селе Осиново тело 60-летнего мужчины, который охранял дом и жил в нем.

Тело было накрытого одеялами и тряпками. Также, по словам владельца, с территории дачи исчезли некоторые вещи.

По данному факту следователем информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом и другим важным личным документом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Купянского отдела полиции разоблачили в совершении преступлений 29-летнего жителя Луганской области.

Парня задержали на территории Шевченковского района Харьковской области, где он скрывался от правоохранителей.

Как выяснилось, 15 ноября молодой человек проник на территорию дачного дома, где во время совершения кражи его увидел 60-летний мужчина.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник нанес мужчине несколько ударов деревянным черенком в область головы. От полученных травм пострадавший скончался.

Также полицейские установили, что злоумышленник причастен к совершению еще одного тяжкого преступления на территории Купянского района, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Он ограбил жительницу села Васильевка Купянского района.

В отношении мужчины избрана мера пресечения содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.