Житель Мерефы позволил устроить в своем гараже наркопритон

36-летний житель города Мерефа в течение года предоставлял свой гараж наркозависимым лицам для употребления наркотиков.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, работники сектора криминальной полиции провели санкционированный обыск помещения, где обнаружили 10 пластиковых бутылок с концентратом маковой соломки и 5 медицинских шприцев, два из которых были заполнены жидкостью коричневого цвета. В момент осмотра в гараже находилось несколько мужчин. Хозяин признался полицейским, что он действительно предоставил помещение для изготовления и употребления наркотиков.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного правонарушения. Следственные действия продолжаются.