Житель Песочина украл металлический агитационный куб (фото)

22 февраля 2019 г. 12:00

19 февраля в полицию обратился депутат Харьковского облсовета. По словам чиновника 12 февраля на площади Соборности в Богодухове неизвестный разобрал агитационную металлическую конструкцию одного из кандидатов на пост Президента Украины, загрузил похищенное в «Газель» и уехал в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

На следующий день правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель поселка Песочин.. Мужчина признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Полицейские устанавливают цель его поступка и все обстоятельства произошедшего.

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