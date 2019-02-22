Житель Песочина украл металлический агитационный куб (фото)

19 февраля в полицию обратился депутат Харьковского облсовета. По словам чиновника 12 февраля на площади Соборности в Богодухове неизвестный разобрал агитационную металлическую конструкцию одного из кандидатов на пост Президента Украины, загрузил похищенное в «Газель» и уехал в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

На следующий день правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель поселка Песочин.. Мужчина признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Полицейские устанавливают цель его поступка и все обстоятельства произошедшего.