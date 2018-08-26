Жителей Харьковщины предупредили об опасности

26 августа 2018 г. 10:24
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За прошедшие сутки спасатели 42 раза выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации пресс-службы спасателей, 11 пожаров произошло в Харькове, остальные - в области.

Их общая площадь составила более 12 га.

Во время пожаров огнем были повреждены 2 хозяйственные постройки.

Также от пожара пострадала крыша жилого дома.

Жертв и пострадавших нет.

По данным Укргидрометцентра, 26-27 августа в Харьковской области сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Чрезвычайники напоминают, что посещение населением хвойных насаждений при 5-м классе пожарной опасности запрещено.

Как рассказали в пресс-службе спасателей, чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожары жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, а также лесные насаждения.

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