Жительница Балаклеи устроила наркопритон в квартире

Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, работники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции получили от жителей одного из многоэтажных домов города информацию, что 28-летняя местная жительница организовала в своей квартире наркопритон.

Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что в ходе проведения санкционированного обыска в доме женщины была изъята бутылку с веществом коричневого цвета с характерным запахом растворителя, а также два полиэтиленовых пакета с семенами мака, медицинские шприцы и посуда для изготовления наркотического вещества.

В квартире находились двое наркозависимых - местных жителей.

Они объяснили, что хозяйка жилья неоднократно предоставляла им помещение для изготовления и употребления наркотических средств.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По заключению судебно-химической экспертизы вещества, предоставленные на исследование, относятся к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен.

Правонарушителбнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит от 3 до 5 лет заключения.