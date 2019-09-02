Жительница Чугуева купила дом со скелетом человека

Я вот мельком.... прочитала... да и все - а ведь страшная... очень страшная находка.

Чугуевцы, проживающие по улице Гагарина, не могут подобрать слов, чтобы описать страшную находку их соседки. Она недавно приобрела этот дом, и новую жизнь решила начать с ремонта и генеральной уборки, но под слоем мусора и старой одежды обнаружила скелет человека, - объясняют соседи женщины.

Надежда Петрова, пенсионерка:

Кто-то купил дом через дорогу ... и когда начали делать ремонт и снимать пол, то нашли человеческие кости, вот что я слышала.

Узнать что-то о бывших владельцах не удалось. На камеру об этом местные говорить не хотят, тем более, что с этой парой здесь почти никто не общался, поэтому известно о них очень мало.

Місцеві жителі не на камеру зізнаються - половина цього будинку належала сімейній парі, що зловживала алкоголем. Вони самі тут не жили, тож будинок вирішили продати.

Допросить их попробовали и правоохранители, которых вызвала женщина, однако ничего конкретного так и не узнали, сейчас пытаются установить, кому все же принадлежат останки, сообщают в Чугуевском отделении полиции.

Самир Гусейнов, начальник следовательного отделения:

При виїзді слідчої групи при участі судового експерта було проведено огляд трупа, при огляді видимих тілесних ушкоджень виявлено не було, наразі відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.