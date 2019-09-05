Жительница Харьковщины во время ссоры ударила своего мужа ножом в живот

Первомайском районе области правоохранители задержали 49-летнюю женщину за нанесение телесных повреждений своему сожителю.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 сентября в полицию поступило сообщение о доставке в районную больницу в тяжелом состоянии 32-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости.

На месте происшествия полицейские опросили работников больницы, которые объяснили, что пациент якобы упал на арматуру и повредил живот. Так им рассказал сам пострадавший.

Однако полицейские установили, что телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница.

Женщину задержали. Она рассказала, что около 16:30 по месту жительства между ней и потерпевшим возникла ссора. В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. После этого женщина вызвала медиков и к их приезду оказывала первую домедицинскую помощь, пытаясь остановить кровотечение у мужчины.

Пострадавшего прооперировали и перевели в отделение интенсивной терапии.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об уведомлении женщины о подозрении и избрании ей меры пресечения.