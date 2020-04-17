На Харьковщине молодую женщину задержали за убийство мужчины

17 апреля 2020 г. 10:15
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22-летнюю жительницу села Старая Гнилица Чугуевского района области задержали по подозрению в убийстве 31-летнего мужчины, с которым она жила.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию 15 апреля в 19:50 сообщили медики, прибывшие по вызову, которые и   констатировали смерть потерпевшего.

Полицейские установили, что в тот день мужчина и женщина поссорились во время употребления спиртного. 

В ходе выяснения отношений женщина ударила своего сожителя ножом два раза в грудную клетку. 

Шум услышали соседи и, увидев пострадавшего во дворе, вызвали скорую. 

Однако от полученных повреждений мужчина скончался до приезда медиков.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

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