На Харьковщине молодую женщину задержали за убийство мужчины

22-летнюю жительницу села Старая Гнилица Чугуевского района области задержали по подозрению в убийстве 31-летнего мужчины, с которым она жила.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию 15 апреля в 19:50 сообщили медики, прибывшие по вызову, которые и констатировали смерть потерпевшего.

Полицейские установили, что в тот день мужчина и женщина поссорились во время употребления спиртного.

В ходе выяснения отношений женщина ударила своего сожителя ножом два раза в грудную клетку.

Шум услышали соседи и, увидев пострадавшего во дворе, вызвали скорую.

Однако от полученных повреждений мужчина скончался до приезда медиков.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.