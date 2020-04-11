Жителя Харьковщины поймали на продаже боеприпасов

11 апреля 2020 г. 14:15
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Факт сбыта боеприпасов и взрывных устройств 57-летним жителем района задокументировали во время следственных действий в рамках уголовного производства работники Змиевского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины. Злоумышленник за 4 тысячи гривен продал 3 корпуса гранаты РГД-5 с запалами к ним и 200 патронов различных калибров. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили еще 40 патронов калибра 7,62х39 мм и 20 патронов калибра 7,62х54 мм. По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Также устанавливается происхождение боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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