Жителя Харьковщины задержали за разбойное нападение на подростка

Полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на подростка в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

4 декабря в 21:35 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова обратился 17-летний парень.

Он заявил, что в сквере неизвестный распылил ему в лицо газовую смесь из баллончика и отобрал мобильный телефон.

Оперативники получили приметы злоумышленника, установили его личность и задержали по месту жительства. Злоумышленником оказался 18-летний безработный житель города Богодухова.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Парню избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.