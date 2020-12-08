Жителя Харьковщины задержали за разбойное нападение на подростка

08 декабря 2020 г. 18:22
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Полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на подростка в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

4 декабря в 21:35 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова обратился 17-летний парень. 

Он заявил, что в сквере неизвестный распылил ему в лицо газовую смесь из баллончика и отобрал мобильный телефон. 

Оперативники получили приметы злоумышленника, установили его личность и задержали по месту жительства. Злоумышленником оказался 18-летний безработный житель города Богодухова.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Парню избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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