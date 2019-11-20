Жителя Харьковщины задержали за разбойное нападение на водителя маршрутки

20 ноября 2019 г. 11:50
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На Харьковщине правоохранители задержали 21-летнего парня за совершение разбойного нападения на водителя маршрутного автобуса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 ноября около 19:00 в полицию обратился 64-летний водитель маршрутного автобуса сообщением «Буды-Мерефа». Мужчина рассказал, что в салоне автобуса неизвестный  ударил его по голове несколько раз и завладел деньгами в сумме 300 гривен, а затем скрылся с места преступления.

Нападавшего полицейские задержали в течение часа. Им оказался 21-летний безработный житель Мерефы. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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