Жителя Харьковщины задержали за убийство 17-летнего подростка

30 декабря 2019 г. 12:55
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В Барвенково Харьковской области 29 декабря убили 17-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в тот день около 21:00 в полицию поступило сообщение от врача бригады скорой помощи об обнаружении в селе Африкановка на улице возле дома тела молодого парня с двумя ножевыми ранами в области грудной клетки.

Полицейские сразу установили личность погибшего. 

17-летний парень жил в доме, у которого его нашли, и учился в местном лицее.

Преступление правоохранители раскрыли в течение суток.

В его совершении разоблачили и задержали 58-летнего соседа погибшего. 

Полицейские выяснили, что в тот день мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними неожиданно возникла ссора, и хозяин квартиры схватил кухонный нож. После убийства мужчина перетащил тело парня во двор. 

В ходе осмотра домовладения злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства. 

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. 

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