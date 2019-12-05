Жителя Харьковщины задержали за убийство односельчанина

05 декабря 2019 г. 12:19
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Жителя Харьковщины задержали за убийство мужчины в Боровском районе. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело 47-летнего хозяина дома по улице Полевой в селе Бахтин Боровского района 4 декабря обнаружил его брат и сообщил в полицию.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили на теле мужчины многочисленные телесные повреждения в виде ушибленных ран. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, именно от них наступила смерть мужчины.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 23-летний местный житель. Его задержали, он признался в содеянном.

Как выяснилось, 3 декабря около 21:00 между мужчинами произошла ссора, во время которой злоумышленник избил односельчанина в его доме, после чего сразу покинул место преступления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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