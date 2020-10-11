Жителя Харьковской области ограбили возле банкомата: подозреваемый задержан

11 октября 2020 г. 14:35
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В Харьковской области полицейские задержали уличного грабителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области.

Так, 10 октября около 7:40 в полицию обратился житель поселка Зачепиловка и заявил, что возле банкомата в момент выдачи средств неизвестный выхватил из его рук деньги в сумме 400 гривен и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Следственным отделом данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

По санкции статьи правонарушителю грозит до 4 лет тюрьмы.

 

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