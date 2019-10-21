Жителя Изюма, празднуя день рождения, убил свою мать

В Изюме правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своей матерью.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек города обнаружили тело 62-летней женщины.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Следователи Изюмского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от многочисленных телесных повреждений - эксперты насчитали не ее теле несколько десятков переломов ребер, костей головы и лица.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Изюмского ОП Вячеслав Шейнин, по указанному адресу находился сын умершей женщины. Во время допроса 32-летний мужчина объяснил, что несколько дней подряд он совместно с матерью распивал алкогольные напитки - праздновали его день рождения.

Во время застолья между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил свою мать. Через некоторое время злоумышленник увидел, что женщина не подает признаков жизни. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его мать умерла от болезни.

В полиции отметили, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение тяжких преступлений. Он имеет большой криминальный опыт - несколько раз отбывал наказание за хранение наркотиков, грабежи и кражи.

По словам старшего участкового офицера Изюмского отдела полиции Антона Версальского, мужчинапостоянно проявлял агрессию к своим родным и близким. Полицейские составляли административные протоколы за совершение им насилия в семье и хулиганские действия, проводили профилактические беседы, однако злоумышленник продолжал злоупотреблять спиртными напитками и вести асоциальный образ жизни.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в сумме 165 000 гривен.

За убийство матери мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.