 

Жителя Изюма, празднуя день рождения, убил свою мать

21 октября 2019 г. 11:02
28 просмотров

В  Изюме правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своей матерью. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек города обнаружили тело 62-летней женщины.   

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями. 

Следователи Изюмского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от многочисленных телесных повреждений - эксперты насчитали не ее теле несколько десятков переломов ребер, костей головы и лица.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Изюмского ОП Вячеслав Шейнин, по указанному адресу находился сын умершей женщины. Во время допроса 32-летний мужчина объяснил, что несколько дней подряд он совместно с матерью распивал алкогольные напитки - праздновали его день рождения. 

Во время застолья между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил свою мать. Через некоторое время злоумышленник увидел, что женщина не подает признаков жизни. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его мать умерла от болезни. 

В полиции отметили, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение тяжких преступлений. Он имеет большой криминальный опыт - несколько раз отбывал наказание за хранение наркотиков, грабежи и кражи. 

По словам старшего участкового офицера Изюмского отдела полиции Антона Версальского, мужчинапостоянно проявлял агрессию к своим родным и близким. Полицейские составляли административные протоколы за совершение им насилия в семье и хулиганские действия, проводили профилактические беседы, однако злоумышленник продолжал злоупотреблять спиртными напитками и вести асоциальный образ жизни.      

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в сумме 165 000 гривен. 

За убийство матери мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.